Завод "Москвич" собрался производить зарядные станции для электрокаров

Автозавод "Москвич" может начать производство зарядных станций для электромобилей.

О проработке такой возможности сообщил ТАСС коммерческий директор завода Александр Мигаль.

Напомним, ранее стали известны цены на новый седан "Москвич 6" российского производства. Производство началось в начале сентября на заводе в Москве. Продажи стартуют до конца октября. В автосалонах говорят, что автомобили появятся на следующей неделе. Стоить седан на "механике" будет от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб. При этом китайский седан Omoda S5 при покупке в кредит будет стоить около 2,27 млн руб.

"Москвич 6" — близнец модели Sehol A5 Plus от JAC. Название модели в Китае звучит как "Черный рыцарь". В Китае эта модель продается по ценам около 98,8–134,8 тыс. юаней, что в пересчете на рубли составляет 1,36–1,87 млн.

Отметим, что 1 августа цены производителя на автомобили "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" второй раз за год выросли. Но если 1 июня завод повысил стоимость машин на 1%, то второе подорожание составило уже 11%.