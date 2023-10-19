Завод "Москвич" собрался производить зарядные станции для электрокаров

19 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России
Фото: t.me/mos_sobyanin

Завод "Москвич" собрался производить зарядные станции для электрокаров

Автозавод "Москвич" может начать производство зарядных станций для электромобилей.

О проработке такой возможности сообщил ТАСС коммерческий директор завода Александр Мигаль.

Напомним, ранее стали известны цены на новый седан "Москвич 6" российского производства. Производство началось в начале сентября на заводе в Москве. Продажи стартуют до конца октября. В автосалонах говорят, что автомобили появятся на следующей неделе. Стоить седан на "механике" будет от 2,7 млн руб., с вариатором — 3,1 млн руб. При этом китайский седан Omoda S5 при покупке в кредит будет стоить около 2,27 млн руб.

"Москвич 6" — близнец модели Sehol A5 Plus от JAC. Название модели в Китае звучит как "Черный рыцарь". В Китае эта модель продается по ценам около 98,8–134,8 тыс. юаней, что в пересчете на рубли составляет 1,36–1,87 млн.

Отметим, что 1 августа цены производителя на автомобили "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" второй раз за год выросли. Но если 1 июня завод повысил стоимость машин на 1%, то второе подорожание составило уже 11%.

Теги: "Москвич", завод, зарядка, электрокар, электромобиль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети