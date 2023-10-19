19 Октября 2023
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Экономика Иркутская область
Фото: irzs.ru

Александр Ведерников считает, что депутаты ЗС Иркутской области должны участвовать в разработке госпрограмм на уровне проектных комитетов

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области по итогам 2022 года рассмотрели на сессии Законодательного Собрания региона, которая проходит сегодня под председательством Александра Ведерникова.

В 2022 году в Иркутской области реализовывалась 21 программа, на эти цели в бюджетах всех уровней было выделено более 318 миллиардов рублей, рассказал первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников. Средняя эффективность реализации госпрограмм составила 91,5%, что соответствует критерию «высокая» и выше уровня прошлого года, в 2021 году этот показатель составлял 90,2 %. По итогам года уровень освоения средств составил 95,8%, общий объем неосвоенных денег превысил 10 миллиардов рублей, в том числе 5 миллиардов – по линии министерства строительства. Первый зампред правительства пояснил, что неосвоение связано с отставанием от срока строительно-монтажных работ, поздним заключением контрактов, неисполнением своих обязательств подрядчиками, рядом других причин.

Руслан Ситников сообщил, что с 2024 года в регионе будут реализовываться новые программы в сфере туризма, архитектуры и цифровизации. Кроме того, изменится порядок управления государственными программами. Все мероприятия будут разделены на проектные и процессные. Проектную часть будут составлять строительство и капремонт соцобъектов и другие мероприятия, для которых можно установить сроки исполнения и затрачиваемые ресурсы. В процессную часть войдут мероприятия, которые реализуются на постоянной основе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента, председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников призвал включить парламентариев в процесс разработки и утверждения программ. «То, что изменяется подход к реализации программ, в том числе на федеральном уровне, вселяет уверенность в достижении определенных результатов. Но депутаты Законодательного Собрания должны участвовать в работе проектных комитетов на этапе разработки и утверждения паспортов государственных программ, эту возможность нам дает бюджетный кодекс. Эта командная работа позволит нам повысить эффективность их планирования, а это, в свою очередь, обеспечивать качественную реализацию», - сказал Александр Ведерников. Спикер также сообщил, что соответствующее письмо направлено в правительство Иркутской области.

ЗакСО Иркутской области, александр ведерников(2023)|Фото: пресс-служба ЗакСО Иркутской области

Глава комитета по собственности и экономической политике ЗС Дмитрий Ружников отметил, что ряд рекомендаций к отчету носят системный характер. Они должны быть учтены при формировании показателей исполнения государственных программ в 2024 году.

Теги: александр ведерников, депутаты, законодательно собрание иркутской области


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