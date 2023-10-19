Экс-менеджер Роскосмоса, подозреваемый в хищении 600 миллионов, сбежал из страны

Российские власти объявили в международный розыск сбежавшего за границу бывшего топ-менеджера Роскосмоса Владимира Мешкова. СКР считает его причастным к хищению более 600 млн руб., выделенных из бюджета на реконструкцию испытательного стенда жидкостных ракетных двигателей.

Примечательно, что уже во время расследования уголовного дела Мешков фигурантом не был и даже вместе со своим бывшим коллегой по Роскосмосу устроились работать в аппарат полпреда президента России в Приволжском федеральном округе. Но уже в 2021 году оба уволились и исчезли – как раз в этот период правоохранители заинтересовались ими, пишет "Коммерсант".

Публикацию о розыске Мешкова эмоционально прокомментировал экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, фигуранты развязали против него кампанию по дискредитации: "Арестованы они не были. Они, как ни в чем ни бывало, трудоустроились во влиятельные структуры и оттуда стали закидывать меня через СМИ и нанятых навальных потоком заказного дерьма для моей дискредитации и переворачивания всей этой ситуации "с ног на голову". Цель этой кампании по моей публичной дискредитации была одна - заставить меня отступиться, остановить чистку госкорпорации от засевшего там ворья".

Рогозин делает предположение, что подозреваемые смогли скрыться благодаря вмешательству "влиятельных сил".

"Считаю, что вопросы коррупции в Вооруженных Силах и оборонно-промышленном комплексе, повлиявшие на сроки и качество поставок в армию и флот важнейших видов вооружения, должны рассматриваться в особом режиме, а фигуранты таких дел, подозреваемые не должны иметь возможность покинуть страну до предъявления им или снятия с них обвинения", - добавил Рогозин.