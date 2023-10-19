Депутаты регионального парламента принимают решения, согласно которым в Иркутской области больше участвующих в СВО контрактников смогут получить выплату в 200 тысяч рублей

В Иркутской области упростили процедуру получения единовременной денежной выплаты участникам специальной военной операции, служащих в Вооруженных Силах РФ по контракту. Соответствующие изменения в областной закон «О денежной выплате участникам специальной военной операции» приняты в окончательном чтении на октябрьской сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

Председатель областного парламента Александр Ведерников дал поручение профильному комитету по здравоохранению и социальной защите оперативно рассмотреть данный проект закона, внесенный в ЗС губернатором Иркутской области. Заседание комитета прошло вчера под руководством Артема Лобкова.

Согласно инициативе, единовременную выплату будут предоставлять гражданам, заключившим контракт с 16 декабря 2022 года о прохождении военной службы, независимо от включения в списки личного состава войсковой части, участвующей в специальной военной операции. Это связано с невозможностью установления данных об участии отдельных войсковых частей в специальной военной операции, в том числе, в связи с их расформированием. Кроме того, исключено требование к служащим по контракту, направленным через военный комиссариат Иркутской области или областной пункт отбора граждан на военную службу, о регистрации по месту жительства на территории региона. Размер единовременной денежной выплаты составляет 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области..

«Мы много говорили о необходимости устранения этой бюрократической формальности. Чудовищная несправедливость, когда контрактники из других регионов получают региональные выплаты, а парни, ушедшие по контракту из Иркутской области – нет. Надеемся, наши ребята получат выплату в самое ближайшее время», – подчеркнул Александр Ведерников. Спикер также поблагодарил губернатора региона Игоря Кобзева за подготовку инициативы и коллег по депутатскому корпусу за ее поддержку.

Кроме того, на сессии в первом чтении были приняты еще два законопроекта, направленных на поддержку участников СВО. Один из них предусматривает внесение изменений в закон «Об отдельных вопросах образования». Предложено детей участников спецоперации кормить бесплатно не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования. Такую же меру поддержки предлагается установить для детей-инвалидов и инвалидов, обучающихся в учреждениях СПО. Поправками в другой областной закон – «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» – предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка, включив в него военнослужащих, награжденных за заслуги при участии в спецоперации, и семьи погибших участников СВО.