19 Октября 2023
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Фото: Дмитрий Иванов

Депутат Алексей Вихарев передал Окружному военному госпиталю необходимое для операций оборудование

Глава единороссов в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев передал Окружному военному госпиталю оборудование, необходимое для проведения операций. Депутат также встретился с военнослужащим и передал ему спецтехнику для борьбы на передовой.

Больше года врачи госпиталя сотрудничают с Алексеем Вихаревым, рассказали Накануне.RU в пресс-службе депутата. В этот раз они попросили помочь с инструментам для проведения операций (костный измельчитель и роторасширитель). Вместе с ними депутат передал медучреждению медицинский холодильник, передвижной смотровой светильник, а также расходные материалы: маски, бинты и тому подобное.

Встреча Алексея Вихарева с врачами Окружного военного госпиталя(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

"Сейчас очень важно объединиться на пути к победе и сделать все возможное, чтобы наши бойцы поскорее оказались дома, рядом с близкими. Важна любая помощь. Все это время я нахожусь на связи с Окружным военным госпиталем, оперативно реагируя на просьбы, закупаю необходимое оборудование и медикаменты. Поддерживаю общение с командирами подразделений. Регулярно отправляю им гуманитарные грузы и всегда получаю обратную связь. Будем делать всё, что от нас зависит, и поддерживать ребят, ждать их домой невредимыми с победой", — рассказал Вихарев.

Встреча Алексея Вихарева с врачами Окружного военного госпиталя(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

До этого главный в гордуме единоросс уже привозил в Окружной военный госпиталь счетчики и медицинские микроскопы, пластины и кортикальные винты, бинты, антисептики и другие необходимые медицинские материалы. Вместе с этим он периодически навещает раненых солдат, поздравляя их с праздником пирогами и подарками, а также вместе с другими депутатами сдает кровь для помощи военным.

Незадолго до посещения госпиталя Алексей Вихарев встретился в своей приемной с участником СВО, военнослужащим дивизии артиллеристов Матвеем. Тот рассказал об обстановке на фронте и боевом духе его коллег-сослуживцев. Депутат передал солдату три квадрокоптера DJI MINI 3 PRO и 10 шумоподавляющих наушников.

"В настоящее время армия нуждается в современных технических средствах и высокоточном оборудовании для выслеживания неприятеля. Дроны, которые мы получили сегодня, очень удобны, компактны и почти незаметны. Алексей Андреевич несколько раз передавал нам такие квадрокоптеры, к сожалению, в боевых условиях они быстро выходят из строя и им нужна замена", — делится военный Матвей.

Встреча Алексея Вихарева с врачами Окружного военного госпиталя(2023)|Фото: Дмитрий Иванов

Совсем скоро артиллерист вновь отправится на передовую и передаст оборудование своей дивизии. Общая сумма помощи СВО только за последнюю неделю составила около миллиона рублей. Всего за время работы лидер партийного большинства Алексей Вихарев потратил уже более 90 миллионов рублей на поддержку медицины и помощь СВО.

Теги: Алексей Вихарев, Окружной военный госпиталь, оборудование, СВО


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