19 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

50% студентов отмечают принудительное участие в патриотических мероприятиях

Подавляющее большинство студентов считают себя патриотами (31%) или скорее патриотами (49%). Такие результаты получены в ходе опроса 700 студентов МГУ и Тверского государственного технического университета осенью 2022 года. Они опубликованы в последнем номере журнала Российской социологической ассоциации "Социология".
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Мнение студентов о том, как они воспринимают патриотизм, является своеобразным промежуточным индикатором работы современной системы патриотического воспитания в стране, считают авторы. И номинально 80% студентов считают себя патриотами. Однако 20% - немалая доля.

При этом на вопрос, можно ли назвать большинство представителей современной молодежи патриотами, ответы были совсем другими. Положительно или скорее положительно ответили всего 49%, в то время как 51% - отрицательно или скорее отрицательно. То есть студенты намного лучше оценивают самих себя, а вот со стороны видят, что многие студенты, считающие себя патриотами, таковыми не являются.

О том, что на молодежь идет активное антипатриотическое воздействие, мнения разделились: 45% с этим (скорее) согласны, 55% - (скорее) нет. Несмотря на это, студенты признают важность и необходимость создания и функционирования продуманной системы патриотического воспитания. Так, 65% согласны, что молодежи следует прививать ценности патриотизма. Только 18% этого (скорее) не хотят. Этот результат почти совпадает с тем, что почти 20% студентов не считают себя патриотами.

Примечательны ответы студентов на вопрос о проблемах современного патриотического воспитания в России. Приведены наиболее популярные ответы (можно было выбрать несколько ответов):

• патриотизм сводят только к историческому и военному патриотизму - 54%;
• принудительный характер участия во многих мероприятиях - 51%;
• те, кто говорят о патриотизме, сами патриотами не являются - 36%;
• устаревшие методы освещения патриотической темы - 28%;
• нет системности и логичности - 22%.

В целом молодежь считает себя скорее патриотами, признает важность патриотизма, но эти оценки весьма общие. Студенты отмечают существенные недостатки системы патриотического воспитания в России.

"Молодежь видит ряд проблем в том, что патриотизм сводится зачастую к военно-патриотическому направлению, не удовлетворяя потребности в реализации значительной части молодых людей. Соотнеся это видение с нормативным сопровождением воспитательной деятельности, можно предположить, что, поскольку проводимые мероприятия не воспринимались молодежью как интересные, отражающее их понимание патриотического поведения, то и обеспечивать заполняемость таких мероприятий организаторы вынуждены были через обязательное присутствие, что и породило другую проблему – убежденность молодежи в формализме и бессмысленности подобных мероприятий и подходов... [Это] требует системного и комплексного подхода к решению назревшей проблемы, а также возможному пересмотру методов работы с современной молодежью", - заключают авторы.

Интересно, что выдающийся педагог Василий Сухомлинский (1918 - 1970) в своих работах неоднократно высказывался о "мероприятиях" в образовании, часто беря это слово в кавычки как вредное явление, подменяющее подлинный учебно-воспитательный процесс. В том числе он отмечал это применительно к патриотическому воспитанию. Сухомлинский призывал к тому, чтобы обучение и воспитание было каждодневным делом школы и учителей, постоянно наполненным содержанием - учебным, эстетическим, трудовым, нравственным, патриотическим.

"Воспитание — это не какие-то специально, искусственно организованные "мероприятия", это прежде всего образ жизни", - писал он.

Теги: студенты, молодежь, патриотизм


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