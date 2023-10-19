Маск не исключает закрытие Twitter для европейских пользователей

Американский бизнесмен Илон Маск допускает, что принадлежащая ему соцсеть X (ранее Twitter) может добровольно ограничить свою работу в Евросоюзе из-за новых законодательных решений Еврокомиссии.

Маск все больше разочаровывается необходимостью соблюдать европейское законодательство о цифровых услугах, пишет Business Insider со ссылкой на неназванный источник в X. Сообщается, что Маск обсуждал возможность закрытия доступа в соцсеть в Евросоюзе или блокировки пользователей из ЕС.

Такое самоограничение не будет новинкой: из-за европейских ограничительных законов компания Meta* сейчас блокирует для пользователей из Европы свое новое приложение Threads.

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