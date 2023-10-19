19 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

МЧС России отправляет гуманитарную помощь в сектор Газа

МЧС России доставит гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. 27 тонн груза с подмосковного аэродрома Раменское доставят в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Там посылки передадут представителям египетского общества красного полумесяца для отправки в сектор Газа, сообщили в пресс-службе министерства.

Помощь организована по указанию президента России и по поручению правительства, добавили в МЧС.

На самолете Ил-76 в сектор Газа доставят муку, сахар, рис, макаронные изделия и другие продукты.

Ранее представители различных международных структур, в том числе ООН и Международное движение красного креста и красного полумесяца, заявляли, что сектор Газа находится на грани гуманитарной катастрофы.

Теги: мчс, гуманитарная помощь, сектор газа


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