МЧС России отправляет гуманитарную помощь в сектор Газа

МЧС России доставит гуманитарную помощь для жителей сектора Газа. 27 тонн груза с подмосковного аэродрома Раменское доставят в аэропорт египетского города Эль-Ариш. Там посылки передадут представителям египетского общества красного полумесяца для отправки в сектор Газа, сообщили в пресс-службе министерства.

Помощь организована по указанию президента России и по поручению правительства, добавили в МЧС.

На самолете Ил-76 в сектор Газа доставят муку, сахар, рис, макаронные изделия и другие продукты.

Ранее представители различных международных структур, в том числе ООН и Международное движение красного креста и красного полумесяца, заявляли, что сектор Газа находится на грани гуманитарной катастрофы.