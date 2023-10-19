19 Октября 2023
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Фото: скриншот видео youtube

В США протестующие против боевых действий в Газе ворвались в Капитолий

Протестующие против боевых действий в секторе Газа ворвались в здание конгресса США, об этом сообщила полиция Капитолия.

Правоохранители уточнили, что задержали нескольких человек. Позднее полиция вытеснила протестующих из здания конгресса, акция продолжилась на улице, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что несколько сотен человек собрались на пропалестинский митинг возле Капитолия. При этом изначально акция проходила мирно, однако спустя время начались стычки с полицией. Активисты среди прочего требовали прекратить боевые действия и остановить военную помощь США Израилю.

По оценкам телеканала Fox, было задержано около 300 человек. Организация Jewish Voice for peace, члены которой участвовали в протесте, заявила, что около 500 активистов было арестовано.

В европейских странах также прошли митинги в поддержку Палестины. В Берлине полиция разогнала протестующих при помощи водометов и слезоточивого газа, пишет Mash. В Афинах силовики также применили слезоточивый газ против демонстрантов, приблизившихся к посольству Израиля. До этого центральную площадь Синтагма заполонили протестующие. Кроме того, многотысячный митинг в поддержку сектора Газа собрался в Барселоне.

Теги: капитолий, протесты, сектор газа


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