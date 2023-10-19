19 Октября 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Житель Татарстана обманул москвичку на десятки миллионов рублей с помощью поддельных евро

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга осудил жителя Татарстана за хранение, перевозку и сбыт поддельных 590 купюр евро на сумму в 30 миллионов рублей. Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, злоумышленник из Зеленограда списался через интернет с жительницей Москвы, которая хотела продать криптовалюту на крупную сумму. В одном из столичных бизнес-центров он передал посреднику 393 банкноты номиналом 500 евро. Только через несколько дней женщина заметила, что купюры ненастоящие и обратилась в органы внутренних дел.

купюры евро(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"Делом занялись сыщики из подразделения по борьбе с «беловоротничковой» преступностью УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области. Фальшивомонетчик был задержан во время заключения аналогичной криминальной сделки. Уголовное дело по ч. 2 статьи 186 УК РФ, состоящее из 4 томов, расследовала старший следователь ГСУ регионального главка МВД майор юстиции Софья Кузьмина. Вердикт обвиняемому вынесла судья Анна Орлова", - отметил полковник Горелых.

Суд признал мошенника виновным и приговорил его к 4 годам колонии строго режима.

Теги: Татарстан, Екатеринбург, Москва, евро, подделка


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