Алексей Текслер: Мы горды, что первый Всероссийский экологический форум проводится у нас!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт Всероссийскому детскому экологическому форуму, который собрал более 2,5 тысяч юных участников из 18 регионов страны. Экофорум юных россиян второй раз проходит на Южном Урале, работа этого события всероссийского масштаба продлится два дня.

"Мы горды тем, что первый Всероссийский экологический форум проводится у нас, мы будем проводить и следующие экологические форумы. Это очень важно для региона. Многое сделано, многое предстоит сделать, но важно, что делаем мы это вместе, потому что без вас, юных экологов, без тех, кто думает уже сегодня о том, как сделать в будущем нашу страну чище, лучше, нам, конечно, не обойтись. И площадка форума — это не только дискуссии, общение, вы будете сегодня предлагать свои проекты, которые мы будем внедрять в Челябинской области, в стране", — приветствовал участников форума Алексей Текслер.

В церемонии открытия также приняли участие спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Сергей Иванов подчеркнул, что Челябинск гостеприимно встречает большую дружную команду школьников из многих регионов страны. За последнее время здесь сделано очень много в плане улучшения экологической ситуации, отметил спецпредставитель президента страны.

"Это очевидно, это вам любой житель Челябинска объективно скажет. И это надо развивать. Знаю, что в Челябинской области еще и производятся современные трамваи — это экологически чистый транспорт", — сказал Сергей Иванов.

Владимир Якушев отметил, что вопросы, которые предстоит обсудить, совсем не детские, а экологическая повестка — очень важная часть жизни нашей страны. И если речь идет о сохранении нашей природы, то в первую очередь этот вопрос в руках молодых. А Дмитрий Кобылкин также назвал молодежь "бенефициарами" будущей чистой страны. Он напомнил, что президент России в своем Указе о национальных целях уделил огромный блок экологии, создана сложная программа — нацпроект "Экология", он успешно реализуется, есть определенные результаты, он не заканчивается, путь длинный и не простой.

В Челябинской области - промышленном центре страны участники получат возможность не только показать и защитить свои экологические проекты, но и познакомиться с общественными и образовательными практиками, которые уже успешно тиражируются на другие регионы. В программе — мастер-классы, выставки и экскурсии.

Ведущим масштабного мероприятия стала звезда фильма "Чебурашка" Ева Смирнова.

Что касается системной работы южноуральских властей в плане улучшения экологии региона, то ее действительно высоко оценивают на федеральном уровне. Так, заместитель председателя Правительства России Виктория Абрамченко, включившись в работу форума по ВКС, отметила: "Хочу поблагодарить губернатора Челябинской области за активную жизненную позицию. Когда мы с Алексеем Леонидовичем говорили, почему Челябинская область стала местом проведения первого детского экологического форума, он сказал, что появилась небывалая детская активность. То есть на идею одного региона откликнулись на сегодняшний день уже 18 регионов. Это огромный результат, для первого форума очень хороший старт".

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, обращаясь к участникам ДЭФ, отметила роль подрастающего поколения в решении экологических задач: "Мы хотим поменять сознание, воспитать новое поколение и получить через 10 лет другое отношение к окружающей среде".

Наверное, не менее, а более важно, что результаты внимания к экологической повестке властей Челябинской области видят сами жители Южного Урала:

Знаковым объектом для региона стало закрытие челябинской свалки. Это улучшило качество жизни более 1 млн 200 тыс. жителей Челябинска.

Ведется рекультивация Коркинского разреза — самого глубокого в Евразии, решена проблема эндогенных пожаров.

Завершены мероприятия по переводу челябинской ТЭЦ-2 на использование природного газа вместо угля. И сегодня нет ни одного предприятия в Челябинске, в первую очередь, тепловых, электрических станций, которые бы работали на угле, и результат тоже заметен нашим жителям.

Идет планомерная работа по замене общественного транспорта во всех городах области на экологически чистый.

В рамках борьбы с выбросами по нацпроекту "Экология":

Создана и развивается единая информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха, куда поступает информация от стационарных постов Росгидромета, региональных стационарных постов, малогабаритных станций и передвижных лабораторий Центра экологического мониторинга, к системе подключились также предприятия.

Создана и развивается подсистема видеомониторинга промышленных зон дальнозоркими и тепловизионными камерами, что позволит оценивать воздействие источников загрязнения на атмосферный воздух и выявлять неучтенные источники выбросов.

В рамках Всероссийского детского экологического форума сегодня состоялась пленарная сессия "Экологическое просвещение: основные тенденции развития", а всего в течение двух дней работы форума будет действовать несколько тематических площадок, пройдет научно-практическая конференция юннатского движения, презентация экопроектов и масса иных мероприятий.