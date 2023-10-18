18 Октября 2023
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Политика В России За рубежом
Фото: AP Photo / Abed Khaled

Небензя: Россия требует расследовать удар по больнице в секторе Газа

Россия требует проведения объективного расследования удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа и наказания виновных, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы глубоко потрясены произошедшим", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.

По его словам, по последним данным в результате удара по госпиталю число погибших и пострадавших превысило 800 человек.

Также Небензя заявил, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей, передает РИА Новости.

Вечером 17 октября больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась атаке. По данным телеканала Al Arabiya, число жертв удара увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено. Представитель минздрава Газы заявил, что удар по больнице нанес Израиль. Армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад" (террористическая организация, запрещена в России).

ЦАХАЛ предъявила доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа. Видео опубликовано пресс-службой израильской армии в социальной сети X. Отмечается, что на опубликованных кадрах нет характерных воронок, которые образуются в результате применения израильских боеприпасов.

В свою очередь, представитель палестинского движения ХАМАС заявил, что оно представит доказательства причастности Израиля к удару по больнице в секторе Газа.

Теги: небензя, сектор газа, больница


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