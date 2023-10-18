18 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

«Каждый из них мог помочь другому»: боец МО РФ поделился впечатлениями о встрече с штурмовиками ЧВК «Вагнер»

Бойцы ЧВК «Вагнер» всегда готовы к бою, имеют отличное снаряжение и относятся ко всем на равных и с уважением. Такое мнение о штурмовиках «Оркестра» высказал солдат МО РФ в интервью о службе на полях специальной военной операции.

«Я слышал разные слухи о них, как они ведут себя и решают свои внутренние дела. Создавалось впечатление очень суровых и опасных людей, может даже жестоких.

Однако после того, как мы с ними встретились, мои убеждения о них перевернулись. Очень душевные ребята, многое могут рассказать, многим поделиться, и даже многому научить. За то время, что мы принимали у них фланги, они ни разу не вели себя с каким-то пренебрежением или высокомерием. Мы были на равных и не было никакого напряжения в воздухе, почти так же, как и в своем подразделении», — отметил военнослужащий.

По его словам, каждый из них был «одет с иголочки», имел первоклассное вооружение и всегда был готов к бою. По его мнению, ни один из них не создавал впечатления разгильдяя, как это могло случаться в других структурах.

чвк вагнер, сво, бахмут, музыканты(2023)|Фото: t.me/concordgroup_official/385

Кроме того, он отметил равные отношения между «музыкантами» внутри подразделений. Каждый из них готов помочь другому, не смотря на звание и положение в иерархии, что по мнению военнослужащего, присутствует в кадровой армии.

«Это очень удивило, потому что раньше никогда не приходилось с таким сталкиваться и в голове всегда была четкая субординация, еще с армейки. Нельзя попросить офицера помочь тебе донести ящик, а то понесешь еще три, а у ребят это работает, и работает хорошо», — заключил солдат.

Теги: чвк вагнер, сво, музыканты, , штурмовики, солдат


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