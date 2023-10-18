МИД России заявил, что продолжает поиски уроженца Нефтеюганска

МИД России заявил, что продолжает поиски уроженца Нефтеюганска, нефтяника Константина Башарова, пропавшего в Сирии.

О нем уже полгода ничего неизвестно. Сирийские правоохранители не помогли в поисках, так как о югорчанине ничего не знают.

"По информации Посольства России в Сирии, сотрудник компании "Евро Полис" К.В.Башаров, пропавший в провинции Хомс, до сих пор не найден. Сирийские компетентные органы, к которым обратилось российское диппредставительство за содействием в установлении местонахождения и прояснении судьбы российского гражданина, сведениями о нем не располагают", — сообщает NEFT со ссылкой на ответ МИДа.

Розыск продолжается, работы контролирует посольство.

Константин Башаров отправился в Сирию на заработки в качестве сотрудника компании "Евро Полис", ранее по открытой информации принадлежавшей Евгению Пригожину. В мае текущего года его семье с незнакомого номера, зарегистрированного в Украине, прислали видео, где мужчина говорит о том, что попал в плен. В компании заявляли, что ситуация инсценирована Башаровым из-за денег. Однако незнакомые люди писали, что требуют обмен россиянина на своих людей, попавших в плен. Вот уже полгода семья югорчанина ничего о нем не знает.