В Екатеринбурге поменяют программу расселения ветхого жилья на КРТ

Муниципальную программу расселения ветхого жилья собираются отменить в Екатеринбурге. Вместо нее власти города будут использовать программу комплексного развития Екатеринбурга (КРТ) или, как ее окрестили в народе, "уральскую реновацию". Об этом, выступая перед местными депутатами, заявил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений уральской столицы Руслан Габдрахманов.

"В итоге у нас появляется новый инструмент, доработанный с учетом опыта реализации механизма развития застроенных территорий. Одно из преимуществ КРТ – упрощенный механизм изъятия объектов капстроительства и земельных участков", – пояснил чиновник.

По его словам, КРТ более выгодный и гибкий механизм, в то время как программа расселения теряет свою актуальность. Депутаты одобрили идею, а в пресс-службе мэрии добавили, что в скором времени в горадминистрации начнут работу над подготовкой соответствующих решений.

Напомним, что в августе стартовали работы на одном из первых участков в Екатеринбурге, отданных под КРТ. В скором времени в районе улицы Краснофлотцев появится современная жилая застройка. Бывшим жильцам предложили либо деньги, либо квартиру в этом же районе. Сейчас ведутся работы по последним выбранным площадкам: на Уктусе, в Завокзальном и Пионерском районах.