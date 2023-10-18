Глава Рособрнадзора пообещал, что нейросеть будет следить за проведением ЕГЭ по всей России

Если в 2020 г. нейросети "следили" за проведением ЕГЭ в 17 регионах, то в 2023 — в 84, с помощью ИИ выявлены 500 нарушений, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Да, мы планируем всю страну пропустить через нейросеть. Окончательное решение о нарушении принимает человек. Думаю, технология будет развиваться", — признал Музаев.

Недавно эксперты рассказали, как ИИ используется для "заворачивания" апелляций по ЕГЭ. Учащийся не видит, с кем он общается, нет ни имени, ни фамилии. Он общается с "членом комиссии", который имеет определенный номер. По существу ответа может и не быть, а в определенный момент может произойти сбой связи, и она прекратится. В итоге ребенок останется без каких-либо объяснений оценки.