18 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В Сургуте после многочисленных жалоб на транспортную реформу запустят три новых маршрута

В Сургуте по итогам многочисленных жалоб на транспортную реформу запустят три новых автобусных маршрута. Вопрос обсуждался на заседании постоянного комитета при думе города.

В администрации города подтвердили Накануне.RU, что вопрос прорабатывается. Всего было принято 14 корректировок маршрутной сети с момента ее внедрения.

Также до конца ноября будет презентован чат-бот, который будет подсказывать нужные людям маршруты и пересадки, оперативно отвечать на вопросы пассажиров.

Напомним, новая схема следования общественного транспорта в Сургуте начала действовать в мае. По городу начали курсировать три категории автобусов: магистральные — наиболее часто используемые сургутянами; городские — те, которые ходят в отдаленные микрорайоны; и третий вид — дачные.

Число маршрутов при этом сократилось с 45 до 28, таким образом в городе решили избавиться от задвоенности и затроенности некоторых маршрутов. Пассажирам теперь приходится совершать пересадки, но дважды платить при этом не нужно. Билет по пересадочному тарифу – единый во время всего пути следования. Кроме того, власти обещали, что сократится время ожидания автобусов за счет перераспределения их по новым линиям, но на практике этого реализовать не удалось - люди продолжают жаловаться на долгое ожидание автобусов.

Теги: транспортная реформа, транспортная сеть, маршрут


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