Глава Рособрнадзора задумался о психике старшеклассников

Старшеклассникам следует создать комфортную психологическую обстановку дома, чтобы они были заинтересованы в успешной сдаче ЕГЭ. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил в Москве во время встречи с родителями учащихся.

По его мнению, если "кошмарить" старшеклассника формулировками "попробуй не сдать хорошо экзамен", "не сдашь, будешь дворником" и другими подобными фразами, ничего хорошего не выйдет. В этом случае ни школа, ни система образования не помогут – школьник не будет заинтересован в хорошем результате сдачи ЕГЭ.

Также он сказал, что сейчас школьники сами выбирают себе направление обучения, а ранее чаще родители выбирали его за своих чад.