Вторая за день попытка нападения на синагогу произошла в Берлине

В Берлине второй раз за день пытались поджечь синагогу, один нападавший был задержан.

Ранее сегодня еврейская община Kahal Adass Jisroel сообщила, что неизвестные бросили два коктейля Молотова в их здание. Бутылки разбились о тротуар и погасли, никто не пострадал.

В полиции рассказали, что позже мужчина, проезжавший мимо места инцидента на электросамокате, выбросил его и бросился к синагоге. При задержании он выкрикивал «дискриминационные антиизраильские лозунги". По данным СМИ, вскоре его отпустили.

Также минувшей ночью в Берлине происходили беспорядки после удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа, пишет РИА Новости.

Вечером 17 октября больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась атаке. По данным телеканала Al Arabiya, число жертв удара увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено. Представитель минздрава Газы заявил, что удар по больнице нанес Израиль. Армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад" (террористическая организация, запрещена в России). Удар по больнице вызвал волну протестов. На Западном берегу десятки тысяч человек вышли на улицы, силовики Палестинской национальной администрации разгоняли их. Также протесты шли у посольств Израиля в Анкаре и Стамбуле. Кроме того, акции прошли в Иордании, Египте, Иране, Тунисе, Ливане и Сирии.