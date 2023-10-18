Тюменское управление автодорог пытается взыскать с перевозчика 16 миллионов рублей

Управление автомобильных дорог Тюменской области просит взыскать многомилионный штраф с перевозчика "РеТИз", сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

С иском в Арбитраж управление обратилось 16 октября.

Как следует из заявления, Управление заключило с перевозчиком государственный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, в ходе исполнения которого перевозчик допустил в июле 2023 года 222 нарушения условий контракта "Срыв рейса".

С перевозчика суд просит взыскать 16 млн руб.

В соответствии со статьей 127 АПК РФ вопрос о принятии заявления к производству Арбитражного суда Тюменской области будет решен в течение пяти рабочих дней.

