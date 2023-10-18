18 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: AP Photo / Abed Khaled

Посол РФ: Больница в Газе оказалась под ударом уже не в первый раз

Больница "Аль-Ахди" в Газе, при ударе по которой погибли 800 человек, не в первый раз стала целью для атаки, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов

"Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там не такие чудовищные разрушения, как в этот раз", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Вечером 17 октября больница "Аль-Ахли" в секторе Газа подверглась атаке. По данным телеканала Al Arabiya, число жертв удара увеличилось до 800 человек. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено. Представитель минздрава Газы заявил, что удар по больнице нанес Израиль. Армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад" (террористическая организация, запрещена в России).

ЦАХАЛ предъявила доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа. Видео опубликовано пресс-службой израильской армии в социальной сети X. Отмечается, что на опубликованных кадрах нет характерных воронок, которые образуются в результате применения израильских боеприпасов.

Теги: больница, удар, сектор газа, посол рф в израиле


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