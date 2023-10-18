18 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Brian Snyder

Власти Израиля призвали граждан страны срочно уехать из Турции

Власти Израиля призвали граждан страны срочно покинуть Турцию из соображений безопасности.

"В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — 4-го. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

После удара по больнице в секторе Газа (погибло более 500 палестинцев) антиизраильские протесты начались во многих ближневосточных государствах. Демонстранты с флагами Палестины в Стамбуле закидали яйцами консульство Израиля и сожгли флаг страны.

Теги: израиль, турция, протесты


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