Власти Израиля призвали граждан страны срочно уехать из Турции
Власти Израиля призвали граждан страны срочно покинуть Турцию из соображений безопасности.
"В свете продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого уровня — 4-го. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны уехать как можно скорее", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
После удара по больнице в секторе Газа (погибло более 500 палестинцев) антиизраильские протесты начались во многих ближневосточных государствах. Демонстранты с флагами Палестины в Стамбуле закидали яйцами консульство Израиля и сожгли флаг страны.