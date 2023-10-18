Сбербанк открыл в Благовещенске офис с обслуживанием на китайском языке

Сбербанк открыл в приграничном Благовещенске отделение с обслуживанием на китайском языке.

"Мы открыли офис Сбербанка, который обслуживает граждан Китая. Он расположен в городе Благовещенске, в 800 метрах от китайского города Хэйхэ за рекой Амур (известной как река Хэйлунцзян в Китае)", - сообщил в интервью китайскому изданию Global Times зампредправления банка Анатолий Попов.

По его словам, обслуживают китайцев на их родном языке с использованием специальных устройств, хотя сотрудники уже "усердно изучают китайский язык, чтобы преодолеть языковой барьер и культурные различия при встречах с китайскими бизнесменами".