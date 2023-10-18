18 Октября 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Команда "Атомстройкомплекса" завоевала награды на спартакиаде трудящихся в Сочи

Спортсмены строительного холдинга "Атомстройкомплекс" завоевали ряд наград, в том числе высшей категории, на финале всероссийской спартакиады трудящихся ВФСО "Трудовые резервы" в Сочи.

Комплекты наград в 24 видах спорта разыграли 134 организации из 36 регионов России и республики Беларусь. Команда уральского застройщика представляла на соревнованиях Свердловскую область. Соревнования прошли при поддержке Министерства спорта РФ и были направлены на популяризацию здорового образа жизни и сплочение сотрудников компаний и организаций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", уральская команда завоевала три медали, в том числе золотую, в индивидуальных и командных видах спорта: легкая атлетика, мини-футбол, прыжки в длину. Еще одна награда вручена спортивному организатору "Атомстройкомплекс" Анастасии Григорьевой в номинации "Лучший организатор команд-участниц".

команда "Атомстройкомплекса" в Сочи(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Благодаря поддержке руководства компании "Атомстройкомплекс" и нашим корпоративным ценностям, направленным на приобщение сотрудников к спорту и здоровому образу жизни, стало возможным участие команды в соревнованиях такого уровня. Это совсем другие впечатления и результаты, безусловно, выступление на всероссийских соревнованиях придаст еще большей уверенности спортсменам, а выигранные медали и кубки в очередной раз доказали, какая мощная у нас команда профессионалов", - отметила Григорьева.

Предприятия компании "Атомстройкомплекс" ежегодно участвуют в корпоративной спартакиаде, а также общегородских и отраслевых соревнованиях, велозаездах и прогулках.

"Наша команда всегда добивается высоких результатов, и причина не только в том, что мы являемся крупнейшим строительным холдингом Урала, но и в создании условий для занятий спортом для сотрудников, поощрении регулярных тренировок. Новички с первого дня работы в коллективе вовлекаются в здоровые традиции, существующие в компании с ее основания, и всегда могут вместе с коллегами тренироваться и участвовать в соревнованиях самого высокого уровня", - подчеркнула директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Теги: спартакиада, Атомстройкомплекс, награды


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