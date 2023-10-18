Нефть резко дорожает на фоне новостей с Ближнего Востока

Североевропейская нефть марки Brent дорожает на 2,5% утром в среду на фоне новостей об эскалации палестино-израильского конфликта. Впервые с начала месяца стоимость барреля Brent превысила $92. Трейдеры закладывают в цены возможное расширение конфликта и втягивание в него Ирана, который поддерживает палестинское движение ХАМАС.

Удар по больнице в секторе Газа на фоне ожидаемого визита в Израиль президента США Джо Байдена увеличивают риски для рынка, который и без того уже начал испытывать дефицит.