Минск задолжал российским инвесторам выплаты по еврооблигациям

Российские частные инвесторы попросили Минэкономразвития запретить Белоруссии доступ к отечественному рынку капитала и межгосударственным кредитам из-за долгов Минска по ранее выпущенным еврооблигациям. Автором обращения от лица инвесторов стал Александр Марченков, ранее он инициировал судебное разбирательство с белорусским Минфином из-за выплат по евробондам в Мосгорсуде.

По словам Марченкова, группа инвесторов, владеющая белорусскими еврооблигациями на сумму более $200 млн, с начала лета 2022 года не получает выплаты.

До выплаты долгов инвесторы предлагают "признать Министерство финансов Белоруссии недобросовестным заемщиком и ограничить для него доступ на рынок капитала России".

Обращения инвесторы также разослали в Минфин и Центральный банк России, передает РБК.