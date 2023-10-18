В "Хезболле" объявили "день гнева" против Израиля после удара по больнице в Газе

Ливанское движение "Хезболла" после удара по госпиталю Аль-Ахли в секторе Газа объявила 18 октября "днем гнева" против Израиля.

Согласно заявлению движения, "среда станет днем беспрецедентного гнева против врага и его преступлений", а также против визита президента США Джо Байдена в Израиль.

Также "Хезболла" призвала население всех арабских и мусульманских стран выходить на протесты, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала Al Arabiya, число жертв удара по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа увеличилось до 800 человек. Все убитые при атаке на больницу в Газе были гражданскими лицами, заявили в Минздраве анклава. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено. Представитель минздрава Газы заявил, что удар по больнице нанес Израиль. Армия Израиля обвинила в трагедии группировку "Исламский джихад".

Удар по больнице вызвал волну протестов. На Западном берегу десятки тысяч человек вышли на улицы, силовики Палестинской национальной администрации разгоняют их. Также протесты идут у посольств Израиля в Анкаре и Стамбуле. Кроме того, акции проходят в Иордании, Египте, Иране, Тунисе, Ливане и Сирии. Посольство Франции в Бейруте забрасывают камнями, на стены вывешивают флаги Палестины и ХАМАС, пишет Mash. Похожая ситуация и в посольствах США в той же ливанской столице и в йеменском Адене.