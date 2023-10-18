Глава КНР признался в дружбе с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин заявил о "крепкой дружбе" с президентом России Владимиром Путиным.

Во время двусторонних переговоров руководитель Поднебесной заявил, что с 2013 г. он и Путин провели 42 встречи, наладили хорошие рабочие отношения и крепкую дружбу, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее выяснилось, что к 2028 г. страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33% (лидерами тут станут Китай и Индия), а страны G7 – менее 28%. На графике под названием "Оставляя Запад позади?" видно, что в 2020 г. вклад стран БРИКС и группы G7 в мировой экономический рост оказался на одном уровне и с этого момента показатели западных стран падают. В нынешнем году пять стран обеспечат 32,1% роста, а семь – 29,9%. В 2028 г. это будет уже 33,6% и 27,8%.

Основной вклад вносит Китай. В течение 2023-28 гг. его доля в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего мирового. На втором месте – Индия (12,9%), на третьем – США (11,3%). МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в следующие пять лет составит 3%. Это "самый слабый" прогноз за более, чем 30 лет (с 1990 г.).