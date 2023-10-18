Глава КНР признался в дружбе с Путиным

18 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Глава КНР признался в дружбе с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин заявил о "крепкой дружбе" с президентом России Владимиром Путиным.

Во время двусторонних переговоров руководитель Поднебесной заявил, что с 2013 г. он и Путин провели 42 встречи, наладили хорошие рабочие отношения и крепкую дружбу, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее выяснилось, что к 2028 г. страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будут иметь долю в мировом экономическом росте более 33% (лидерами тут станут Китай и Индия), а страны G7 – менее 28%. На графике под названием "Оставляя Запад позади?" видно, что в 2020 г. вклад стран БРИКС и группы G7 в мировой экономический рост оказался на одном уровне и с этого момента показатели западных стран падают. В нынешнем году пять стран обеспечат 32,1% роста, а семь – 29,9%. В 2028 г. это будет уже 33,6% и 27,8%.

Основной вклад вносит Китай. В течение 2023-28 гг. его доля в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего мирового. На втором месте – Индия (12,9%), на третьем – США (11,3%). МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в следующие пять лет составит 3%. Это "самый слабый" прогноз за более, чем 30 лет (с 1990 г.).

Теги: Си Цзиньпин, Владимир Путин, дружба, Россия, Китай


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети