Южноуральские школьники демонстрируют снижение показателей по ЕГЭ, особенно по русскому языку

Итоги Единого госэкзамена 2023 года в Челябинской области не внушают оптимизма. В сравнении с предыдущими годами результаты южноуральских школьников стали хуже.

Средний балл в течение последних трех лет по многим основным предметам снижается.

Например, в 2021 году средний балл ЕГЭ по русскому языку в регионе составлял 71,22, а в 2023-м упал до 68,4.

По базовому знанию математики в 2022 году – 4,28 средний бал челябинских школьников, а в 2023 – 4,21.

По обществознанию: в 2021 году - 52,8 , в 2023 - 55,79.

Правда, по физике есть приятный бонус, в 2021 году – 52,8, в 2022 – 54,87, в 2023 (меньше, чем в 2022), но все-таки – 53,26.

Данные по средним балам приведены в Телеграмм-канале заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт.

"Небольшой рост есть по литературе, биологии, химии. Но в целом мы наблюдаем ту же ситуацию, которая складывается в других регионах России. Это тема, которая регулярно обсуждается на совещаниях, касающихся аттестации выпускников. Есть вопросы к качеству подготовки не только учеников, но и педагогов. Особенно в небольших населенных пунктах региона. Будем искать дополнительные меры, чтобы удерживать в нашей области талантливых и целеустремленных преподавателей", - сообщает Ирина Гехт.