На создание промышленного технопарка «Муроммаш» во Владимирской области направят более 1 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку проектов создания, развития и (или) модернизации объектов инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности. В соответствии с этим документом Владимирская область получит 900 млн рублей: по 300 млн рублей ежегодно в 2023-2025 годах, сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Поддержка будет предоставлена управляющей компании ООО «Промышленный технопарк «Муроммаш», реализующей проект на базе ОАО ПО «Муроммашзавод». Этот проект прошёл федеральный отбор Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Субсидия из федерального бюджета позволит управляющей компании ООО «Промышленный технопарк «Муроммаш» частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям.

«Эти мероприятия будут софинансироваться и из областного бюджета. В 2023 и 2024 годах на эти цели мы планируем направить по 40,91 млн рублей, а в 2025 году – 48,8 млн рублей. Господдержка будет способствовать привлечению резидентов промышленного технопарка в сфере электронной промышленности и созданию новых рабочих мест для жителей региона», – отметил Губернатор Александр Авдеев.