В Америке погиб отсидевший по ложному приговору чернокожий

Отсидевшего 16 лет в тюрьме по ложному приговору чернокожего застрелили в США.

Это произошло при досмотре автомобиля, пишет РИА Новости. Погибшему было 53 года.

Напомним, ранее президент США Джо Байден начал свое выступление о стрельбе в городе Нэшвилл с шутки про мороженое.

"Меня зовут Джо Байден, я муж доктора Джилл Байден, и я съел мороженое с шоколадной крошкой", — заявил Байден.

Лишь после этой речи американский лидер прокомментировал непосредственно трагедию в нэшвилльской частной христианской школе. Байден отметил, что информация о том, "что произошло и по какой причине", еще уточняется. Он добавил, что вновь обратился в конгрессу США по вопросу продвижения законопроекта о запрете оружия.

В американском штате Теннесси 28-летняя женщина-трансгендер Одри Хейл устроила стрельбу в приходской школе, выпускницей которой являлась сама.Нападавшая убила трех 9-летних учеников и трех взрослых. Саму ее застрелили полицейские.