Король Иордании Абдалла II: "Никаких больше палестинских беженцев!"

Если палестинские беженцы окажутся в Иордании, это будет пересечением "красной линии", заявил король Абдалла II.

"Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев - ни в Иордании, ни в Египте. Эту проблему надо решать внутри сектора Газа и палестинских территорий на Западном берегу [реки Иордан], не нужно перекладывать ее на плечи других государств", - заявил король журналистам.

Ранее Financial Times писала, что власти Египта также "очень злы", что Европа и остальной мир, в том числе США, очень давят на них, предлагая принять палестинских беженцев, при этом публично оказывая поддержку действиям Израиля по выдавливанию населения из сектора Газа.