Житель Новоуральска погиб в зоне СВО почти сразу после подписания контракта

Еще один житель Новоуральска погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сегодня сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как рассказал мэр на своей странице в соцсети, Дмитрию Пикулову (Нецветаеву) было 36 лет. В сентябре этого года мужчина подписал контракт на прохождение военной службы и отправился в зону СВО.

Прощание с Дмитрием состоится 19 октября с 10.00 до 11.00. Оно пройдет в Новоуральском похоронном доме (улица Фурманова, 32А).

Напомним, в августе этого года в Новоуральске открылся мемориал в память о погибших участниках СВО.