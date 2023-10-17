В Тюменской области собака напала на отца и дочь: у мужчины перелом руки

В селе Абатское мужчину и его девятилетнюю дочь покусала собака породы Алабай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Собака сидела на цепи во дворе частного дома. Сорвалась с цепи, выбежала за ограду и напала на девочку, укусив ее в область спины. На помощь школьнице прибежал ее отец - его собака укусила за руку, сломав кости правой кисти.

По данным ведомства, инцидент произошел еще в мае. Прокуратура провела проверку и обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу школьницы и ее отца. Судмедэкспертиза установила, что девочке был причинен легкий вред здоровью, его отцу - средней тяжести.

Абатский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 150 тыс. рублей.