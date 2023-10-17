17 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Офисный работник тратит 8 часов в неделю на электронную почту

Среднестатистический офисный сотрудник тратит один день в неделю на электронные письма. Об этом говорит исследование Slack.

Было опрошено более 8 тыс. работников малого бизнеса. И установлено, что они в среднем составляют 99 электронных писем в неделю. Это отнимает огромное количество времени, притом что двое из пяти признаются, что даже не читают письма длиннее восьми предложений.

Исследование также показало, что шесть электронных писем в день игнорируются только из-за темы. Почти половина признались, что их почтовые ящики полны "мусорных" писем. А 27% считают электронную почту "устаревшей формой общения".

Почти половина работников отмечают, что электронная почта мешает им заниматься делом.

"Электронная почта – это таракан интернета. Сотрудники малого бизнеса каждую неделю теряют рабочий день на составление электронных писем, которые часто остаются непрочитанными, в ущерб продуктивной работе", - говорит глава отдела Великобритании и Ирландии в Slack Дейрдре Бирн.

Половина опрошенных возлагают надежду на искусственный интеллект, чтобы перепоручить ему написание электронных писем и их сканирование на предмет действительно важных деталей.

Теги: электронная, почта


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