В Екатеринбурге хотят ввести ограничения на передвижение на самокатах

С нового года в Екатеринбурге планируют ввести ограничения на передвижение на самокатах. Об этом сообщил депутат городской думы Тимофей Жуков.

Как рассказал он на своей странице в соцсети, планируется полностью исключить движение самокатчиков в центральной части города и на аллеях, а также на тротуарах, чья ширина меньше двух метров. Кроме этого, может быть введено снижение скоростного режима самокатов.

"В общем-то, практика таких ограничений есть в других городах России, операторы кикшеринга в таких условиях работать умеют, противоречий нет", - отметил Жуков.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных жителей Екатеринбурга поддерживает запрет аренды электросамокатов.