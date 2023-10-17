Лукашенко присматривается к иранскому опыту противостояния санкциям

17 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика За рубежом
Фото: Накануне.ru

Лукашенко присматривается к иранскому опыту противостояния санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным опыт преодоления Ираном санкций.
Читайте также:

"Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен", - приводит пресс-служба белорусского лидера слова, сказанные им во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Ранее Лукашенко поприветствовал участников и гостей международного форума "История для будущего. Россия и Белоруссия". В тексте есть интересные заявления.

"Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода", - говорится в приветствии.

Отметим, в августе выяснилось, что предприятия авиастроительной отрасли России и Белоруссии прорабатывают проекта создания совместного пассажирского авиалайнера. Главный инженер белорусского "558-го авиационного ремонтного завода" Андрей Тучин сообщил, что речь идет о ближайшем времени. В настоящее время вопрос находится на стадии межправительственного согласования. Как только будет принято решение о финансировании проекта, пойдет работа более быстрыми темпами. Тучин не исключил, что это произойдет уже в текущем году. При этом, не дожидаясь решения, белорусские предприятия прорабатывают с российским партнером все технические моменты.

Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, иран, санкции


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети