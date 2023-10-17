Лукашенко присматривается к иранскому опыту противостояния санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным опыт преодоления Ираном санкций.

"Давление, оказываемое на наши государства, беспрецедентное, но вы уже научились в какой-то степени этому противостоять, и ваш опыт для нас весьма важен", - приводит пресс-служба белорусского лидера слова, сказанные им во время встречи с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Ранее Лукашенко поприветствовал участников и гостей международного форума "История для будущего. Россия и Белоруссия". В тексте есть интересные заявления.

"Тысячелетний путь к обретению государственности и опыт пережитых испытаний научил белорусов и россиян всегда помнить исторические уроки. Мы никогда и никому не позволим нас поучать и посягать на единство и наследие славянского рода", - говорится в приветствии.

Отметим, в августе выяснилось, что предприятия авиастроительной отрасли России и Белоруссии прорабатывают проекта создания совместного пассажирского авиалайнера. Главный инженер белорусского "558-го авиационного ремонтного завода" Андрей Тучин сообщил, что речь идет о ближайшем времени. В настоящее время вопрос находится на стадии межправительственного согласования. Как только будет принято решение о финансировании проекта, пойдет работа более быстрыми темпами. Тучин не исключил, что это произойдет уже в текущем году. При этом, не дожидаясь решения, белорусские предприятия прорабатывают с российским партнером все технические моменты.