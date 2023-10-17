Тюменский ремонтно-механический завод АО "Транснефть – Сибирь" с начала 2023 года выпустил продукции на 2,9 млрд рублей

17 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про трансформации на рынке труда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика Тюменская область
Фото: пресс-служба АО &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

Тюменский ремонтно-механический завод АО "Транснефть – Сибирь" с начала 2023 года выпустил продукции на 2,9 млрд рублей

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ), входящий в структуру АО "Транснефть – Сибирь", в период с января по сентябрь 2023 года изготовил более 20 тыс. единиц продукции на общую сумму 2,9 млрд рублей.

С начала года для 18 организаций системы "Транснефть" поставлено 4,2 тысяч единиц комплектующих к насосным агрегатам, более 4 тысяч единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 243 колодца для размещения технологического оборудования, а также более 3,8 тысяч ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода.

На заводе изготовлены 5 комплектов очистных сооружений для организаций нефтетранспортной монополии. Освоены и поставлены на серийное производство новые виды продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения: подшипники гидродинамические самоустанавливающиеся для электродвигателей, насосы для передвижных насосных установок, специальные роторы для магистральных насосов, торцовые уплотнения, сварные корпуса электродвигателей.

(2023)|Фото: пресс-служба АО "Транснефть – Сибирь"

Специалистами группы сервисного сопровождения продукции завода с января по сентябрь проведены шеф-монтажные работы и работы по техническому обслуживанию двенадцати водоспускных устройств на объектах дочерних организаций компании по транспорту нефти.

Предприятие производит продукцию машиностроения по четырем основным направлениям. В том числе, производит оборудование для ремонта и обслуживания линейной части трубопроводов и резервуарных парков, запасные части и комплектующие насосных агрегатов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Также завод выпускает оборудование очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод.

Теги: Тюменский ремонтно-механический завод, Транснефть – Сибирь


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети