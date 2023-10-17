Тюменский ремонтно-механический завод АО "Транснефть – Сибирь" с начала 2023 года выпустил продукции на 2,9 млрд рублей

Тюменский ремонтно-механический завод (ТРМЗ), входящий в структуру АО "Транснефть – Сибирь", в период с января по сентябрь 2023 года изготовил более 20 тыс. единиц продукции на общую сумму 2,9 млрд рублей.

С начала года для 18 организаций системы "Транснефть" поставлено 4,2 тысяч единиц комплектующих к насосным агрегатам, более 4 тысяч единиц оборудования для ремонта и обслуживания линейной части магистральных нефтепроводов, включая 243 колодца для размещения технологического оборудования, а также более 3,8 тысяч ремонтных конструкций для устранения дефектов нефтепровода.

На заводе изготовлены 5 комплектов очистных сооружений для организаций нефтетранспортной монополии. Освоены и поставлены на серийное производство новые виды продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения: подшипники гидродинамические самоустанавливающиеся для электродвигателей, насосы для передвижных насосных установок, специальные роторы для магистральных насосов, торцовые уплотнения, сварные корпуса электродвигателей.

Специалистами группы сервисного сопровождения продукции завода с января по сентябрь проведены шеф-монтажные работы и работы по техническому обслуживанию двенадцати водоспускных устройств на объектах дочерних организаций компании по транспорту нефти.

Предприятие производит продукцию машиностроения по четырем основным направлениям. В том числе, производит оборудование для ремонта и обслуживания линейной части трубопроводов и резервуарных парков, запасные части и комплектующие насосных агрегатов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Также завод выпускает оборудование очистных сооружений производственно-дождевых и хозяйственно-бытовых сточных вод.