17 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков: Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет

Никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения британской разведки о якобы поставках вооружения и боеприпасов из Северной Кореи в Россию.

"Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств", - приводит заявление Пескова РИА Новости.

The Washington Post сообщило, что российские корабли начали регулярно забирать грузы из Северной Кореи. Издание предполагает, что речь идет о поставках оружия. WP ссылается на спутниковые снимки, которые были проанализированы Королевским объединенным институтом оборонных исследований (RUSI).

США не будут колебаться и предпримут "необходимые шаги", если КНДР согласится предоставить России оружие, заявил ранее представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. По его словам, передача оружия между Россией и Северной Кореей нарушит значительное число резолюций Совета безопасности ООН.

Теги: песков, кндр, оружие


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