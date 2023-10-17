Большая нагрузка и низкая зарплата: в "скорой" Екатеринбурга не хватает врачей и фельдшеров

На сегодняшний день в "скорой помощи" Екатеринбурга открыты вакансии 60 врачей и 100 фельдшеров. Об этом сообщил главный врач городской "скорой" Игорь Пушкарев.

Как рассказал он в эфире Областного телевидения, самые дефицитные специальности – анестезиологи-реаниматологи и педиатры. Пушкарев отметил, что это связано с большой нагрузкой и относительно низкой зарплатой.

"Сейчас у нас зарплаты даже меньше, чем у врачей в стационарах, а нагрузка, конечно, колоссальная. Врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи 24 часа находятся в машине. При этом средняя зарплата медперсонала – 64 тысячи рублей, у врачей чуть больше – 96 тысяч рублей", - рассказал Игорь Пушкарев.

Ранее сообщалось о непростой кадровой ситуации в детских садах Екатеринбурга: там не хватает около 300 воспитателей и 700 нянь.