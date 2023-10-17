Свердловский омбудсмен нагрянула с проверкой в отдел полиции Ревды

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова с рабочим визитом посетила отдел полиции Ревды.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, основной целью посещения главным правозащитником Среднего Урала территориального ОВД была проверка состояния служебных помещений в изоляторе временного содержания, а также соблюдения прав и законных интересов граждан, содержащихся в ИВС. Вместе с омбудсменом обход здания осуществлял председатель общественного совета при ОВД Ревды Александр Перельмутер, а на встрече с начальником отдела полиции Николаем Аленниковым присутствовал лично прокурор города Григорий Чесноков.

"Татьяна Мерзлякова известна своей скрупулезностью в работе. Вот и на этот раз в рамках всероссийской акции "Гражданский мониторинг 2023" она убедилась, как обстоят дела в плане материально-технического обеспечения помещений изолятора и медпункта, наличия литературы для чтения задержанными, а также соблюдения санитарно-эпидемиологических требований – освещение, вентиляция, температурный режим в камерах. Правозащитники пообщались не только с сотрудниками ИВС, но и с подозреваемыми. Татьяна Георгиевна обратила внимание на ветеранов подразделения, которые трудятся здесь с начала 90-х годов прошлого столетия. Это старший прапорщик полиции Николай Зиновьев и фельдшер Рушания Ныркина, которые по отзыву уполномоченного по правам человека, достойны поощрения за преданность профессии. По итогам визита территориальному ОВД был дан ряд рекомендаций по качественному улучшению условий, как для сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей, так и для лиц, содержащихся в камерах. Свои письменные предложения омбудсмен оставила в специальной книге для записей. Выводы проверяющих в обязательном порядке будут доложены руководству гарнизона для принятия мер реагирования в установленном порядке", - отметил полковник Горелых.

По его словам, взаимодействие органов внутренних дел Свердловской области с представителями правозащитных и общественных движений в гарнизоне является одним из важных направлений в работе. Поэтому тем, кто осуществляет контроль, оказываются необходимая помощь и содействие.