17 Октября 2023
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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области ушла в отставку директор департамента, проработавшая менее года

Директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец уходит в отставку. Она покинула пост с 16 октября в связи с переходом на другую работу

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона. Дина Горковец возглавляла региональный департамент с 1 ноября 2022 г.

Напомним, в сентябре в регионе произошли две довольно крупные отставки. Сначала 5 сентября заместитель губернатора, начальник главного правового управления правительства Тюменской области Елена Еремеева была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию. Позже Моор назначил заместителя. Вакантное кресло заняла руководитель аппарата губернатора Тюменской области Ольга Мамонтова с 20 сентября. В целом, послужной список чиновницы довольно богатый. С 2018 по 2019 гг. Ольга Мамонтова проходила государственную гражданскую службу Тюменской области в должности помощника губернатора Тюменской области.

7 сентября выяснилось, что руководитель УМВД Тюменской области Леонид Коломиец ушел в отставку. Это следует из информации, опубликованной на сайте ведомства: в разделе руководителей временно исполняющим обязанности главы УМВД указан Вячеслав Шуляк.

Теги: Александр Моор, Дина Горковец, отставка


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