Межрегиональный инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» прошел во Владимирской области

Накануне во Владимире на стадионе «Торпедо» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» состоялся межрегиональный инклюзивный детский фестиваль «Футбол – школа жизни». Помимо мастер-классов, конкурсов, викторины от звёзд футбола, прошёл футбольный турнир среди детей с ограниченными возможностями здоровья, концерт творческих коллективов.

Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в фестивале приняли участие более 300 детей из общеобразовательных, спортивных и специализированных школ, любительских футбольных клубов Владимирской области. Он объединил ребят из Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Камешково, Коврова, Кольчугино, Меленковского, Судогодского, Суздальского районов. Впервые на мероприятие приехали дети участников СВО.

«Наши подопечные участвовали в мастер-классах, рисовали, пробовали себя в футбольных состязаниях и просто хорошо проводили время», – отметили представители государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Крылова и Полина Федорова.

Руководитель фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова поблагодарила Правительство Владимирской области за поддержку фестиваля: «Главная цель нашего турнира – спорт для детей. Особенно для детей из интернатов и детей защитников СВО. Ещё раз благодарю всех партнёров и участников фестиваля «Футбол – школа жизни» во Владимире. Мы обязательно приедем в следующем году».

«Праздник действительно удался. Собралось много детей, неравнодушных к футболу. Организаторы фестиваля сделали всё на высшем уровне. Хотелось бы, чтобы такие футбольные праздники проводились во всех регионах нашей страны», – поделился директор спортивного комплекса «Торпедо» Евгений Дурнев.