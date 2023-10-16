Мэра Тулуна все-таки задержали по делу о мошенничестве

Мэра иркутского Тулуна Юрия Кариха все-таки задержали – теперь официально. Следственный комитет России подозревает его в мошенничестве при переселении горожан из аварийного жилья.

"По версии следствия, в 2019 году мэр города Тулуна вместе с подчинёнными сотрудниками администрации муниципального образования разработал и в последующем реализовал преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жильё и последующему их расселению как нуждающихся в переселении", — говорится в сообщении СКР.

В начала октября в СМИ появилась информация о допросе Кариха в СКР. На следующий день он вышел на работу, а на сайте администрации города появилось заявлении в довольно пренебрежительном тоне.

"Вчера наш город и область захлестнули слухи о задержании мэра города Юрия Карих. Различные СМИ распространяли противоречивую и недостоверную информацию. Спешим сообщить, что сегодня в 8.00 для Юрия Владимировича начался обычный рабочий день с планерного совещания, на котором он поприветствовал своих специалистов и прокомментировал вчерашние события", - говорилось в заявлении.

"Вчера шороху навели в городе, очень много слухов ходит, но давайте на это обращать внимания не будем, у каждого своя работа, у прокурора надзирать, у следователя следить, у журналистов писать, у сочинителей сочинять, а у нас своя работа. Тем более, что идет второй месяц осени, пока теплые дни стоят, нам необходимо подтянуть там, где мы отстаем, завершить все планы, которые на сегодняшний день у администрации имеются, над чем мы работаем", - заявил Карих.

Интересно, что в начале месяца "слух" распространял в том числе и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, он подтвердил, что в отношении мэра Тулуна проводятся следственные действия.

Карих занял пост мэра Тулуна 14 октября 2010 года. Он переизбирался на свой пост в 2014 и 2019 годах. В конце июня 2019 года в Иркутской области из-за сильных ливней произошло наводнение. Сильнее всего пострадал Тулунский район, уничтожено более 1200 жилых домов. Из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По официальным данным, от паводка погибли 25 человек.

В июне 2021 года уровень воды в реке Ия, затопившей город Тулун в 2019 году, поднялся выше критической отметки. Тогда Кобзев сообщал, что около 250 семей до сих пор остаются в зоне паводка 2019 года. Он уточнил, что все получили сертификаты для покупки нового жилья, но "фактически остались на старом месте".