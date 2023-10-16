16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловский участник СВО пропал без вести после своей гибели

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал о случае, когда участник специальной военной операции пропал без вести после своей гибели.

Как написал Иванов в своем Telegram-канале, к нему обратилась жительница Заречного, два брата которой отправились на СВО и служили вместе. Младший брат погиб в бою, буквально на руках у старшего. Тело вынесли с поля боя спустя неделю и отправили в морг Ростова-на-Дону.

"Однако прошло два месяца, а у родных до сих пор нет официальной информации о том, где сейчас находится тело. Два месяца! Более того, еще в середине сентября по данным "Алушты" погибший числился в списках личного состава в/ч", - сообщил депутат.

Максим Иванов обратился к военному прокурору ЗВО для прояснения ситуации.

Напомним, ранее свердловский депутат Госдумы предложил сделать выплаты за ранение одинаковыми для всех участников СВО.

Теги: СВО, участник, пропал, депутат


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