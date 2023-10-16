Сироте из Тюмени 23 года не предоставляют жилье

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению сироты из Тюмени о непредоставлении ей жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Сирота с 2000 года состояла в очереди на получение положенного по закону благоустроенного жилого помещения, однако в 2013 году была оттуда необоснованно исключена. В прошлом году суд восстановил ее статус, обязав компетентные структуры предоставить ей жилое помещение из специализированного жилищного фонда. Однако до настоящего времени жилплощадь сироте не предоставлена.

В СУ СК России по Тюменской области начата процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, а также о принимаемых мерах к восстановлению жилищных прав сироты.