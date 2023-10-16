16 Октября 2023
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Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

Российские нефтяники добились рекордной эффективности добычи на месторождении в ЯНАО 

"Газпром нефть" успешно испытала созданные с партнерами новые реагенты на Суторминском месторождении в ЯНАО. Разработка помогла дополнительно увеличить нефтеотдачу недр до 21%, сообщила Накануне.RU пресс-служба компании.

Современные методы повышения нефтеотдачи – один из главных инструментов наращивания добычи на зрелых месторождениях и разработки "трудной" нефти. В частности, в отрасли применяют ХМУН – химические методы увеличения нефтеотдачи.

Новый реагент для этого создали в "Газпром нефти" совместно с китайской компанией. Его тестировали на Суторминском месторождении, где реагент помог дополнительно увеличить коэффициент извлечения нефти (КИН) на 18%. При этом общий КИН достиг 60%. Смесь можно будет использовать и на других активах в Западной Сибири.

Другой реагент "Газпром нефть" разработала вместе с одним из ведущих российских производителей нефтехимии. Эта смесь позволяет увеличить нефтеотдачу уже на 21%. Прошедшие испытания подтвердили, что реагент одинаково эффективен на разных месторождениях со схожими характеристиками недр.

"Газпром нефть" входит в число российских лидеров в области развития и внедрения технологий повышения нефтеотдачи. Благодаря интенсивной работе в этом направлении мы достигли высокого уровня зрелости технологии и готовы ее тиражировать. В рамках федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов" мы вместе с представителями органов исполнительной власти разрабатываем меры экономического стимулирования реализации ХМУН – это финальный шаг перед широкомасштабным внедрением технологии в России", – прокомментировал директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

Полномасштабное применение реагентов позволит на Суторминском месторождении вовлечь в разработку дополнительные запасы. Внедрение технологии на всех активах "Газпром нефти" обеспечит компании дополнительную добычу в 225 млн тонн нефти.

Теги: Суторминское месторождение, Газпром нефть


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