16 Октября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин вмешался в ситуацию с длительным нерасселением аварийного дома в Югре

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о длительном нерасселении аварийного жилого дома в поселке Луговской ХМАО - Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Поводом для проверки стало обращение местной жительницы. Она сообщила, что дом, в котором живет - 1960 года постройки. Из-за длительного затопления и сырости гниют конструкции дома, разрушается фундамент. В 2021 году постройку признали непригодной для проживания, однако в список объектов, подлежащих расселению, она не включена. Жилищные права граждан до настоящего времени не восстановлены.

Ситуация получила распространение в СМИ. Ранее по поручению Бастрыкина в Югре было возбуждено уголовное дело. Глава ведомства потребовал от главы регионального управления Михаила Мокшина оклад об установленных по уголовному делу обстоятельствах, а также о причинах допущенной по нему волокиты и неразрешения озвученной в обращении проблемы. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Теги: аварийный дом, Александр Бастрыкин, расселение


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