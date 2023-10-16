16 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

МВД объявило в розыск бывшего адвоката Фейгина*

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина*.

Как передает ТАСС, в отношении юриста возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ").

В апреле 2022 года Минюст включил Фейгина в реестр СМИ-иноагентов. В 2018 году его лишили статуса адвоката за нарушение профессиональной этики. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской военнослужащей Надежды Савченко.

По данным правоохранителей, после начала СВО Фейгин участвовал в деятельности организации "Съезд народных депутатов", признанной в РФ нежелательной.

* Признан в РФ иноагентом

Теги: марк фейгин, мвд, розыск


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