МВД объявило в розыск бывшего адвоката Фейгина*

МВД России объявило в розыск бывшего адвоката Марка Фейгина*.

Как передает ТАСС, в отношении юриста возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ").

В апреле 2022 года Минюст включил Фейгина в реестр СМИ-иноагентов. В 2018 году его лишили статуса адвоката за нарушение профессиональной этики. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинской военнослужащей Надежды Савченко.

По данным правоохранителей, после начала СВО Фейгин участвовал в деятельности организации "Съезд народных депутатов", признанной в РФ нежелательной.

* Признан в РФ иноагентом