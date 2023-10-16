Израиль объявил эвакуацию из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном

Израиль объявил эвакуацию жителей из 28 населенных пунктов на границе с Ливаном.

Минобороны и израильская армия намерены эвакуировать граждан северного Израиля, которые живут в районе 2 км от границы с Ливаном. Их перевезут в финансируемые государством гостевые дома, передает RT.

15 октября ливанское движение "Хезболла" подбило израильский танк Merkava рядом с границей Ливана и Израиля. Военные "Хезболлы" нанесли удар противотанковыми ракетами. 14 октября движение "Хезболла" сообщило об обстреле позиций Израиля на юге Ливана.

8 октября Израиль начал наносить удары по территории Ливана. Армия обороны Израиля заявила, что вооруженные силы Ливана первыми открыли огонь и получили ответный удар.